سجل الدولار الاميركي هبوط سريعا في السوق الموازية في بيروت اعتبارا من عصر امس، اثر صدور تعميم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسمح ببيع الدولار الى كل من يريد عبر منصة صيرفة اعتبارا من الغد.



وتوقع خبراء ان يستمر هبوط الدولار الى حدود 30 الف ليرة بحسب سعره في منصة «صيرفة»، والذي سجل مساء امس مبيعا بـ 34 الف ليرة بعدما كان قد تجاوز 40 الف ليرة ببضع المئات. وتضمن تعميم حاكم المصرف المركزي توقفه عن شراء الدولار والعملات الصعبة من الصيارفة حتى اشعار آخر، وهذا ما دفع بحملة الدولار الى التخلص منه.



وربطت مصادر متابعة قرار المصرف المركزي هذا بقرب انفراج الوضع السياسي والحكومي خصوصا بعد اعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عزمه مغادرة القصر الجمهوري مع نهاية ولايته الاحد المقبل، ونفيه رسميا نية اصدار مرسوم بقبول استقالة حكومة ميقاتي.