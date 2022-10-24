بدأ موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب إضافة علامة مميزة إلى الفيديوهات التي تقدم معلومات صحية موثوقا بها، في محاولة للحد من تأثيرات المحتوى غير الدقيق والمضلل على المنصة.



وقال جراث جراهام مدير يوتيوب والرئيس العالمي لمنصة يوتيوب هيلث إنه تم إعداد صيغة جديدة لتقديم المعلومات بهدف تسهيل تصنيف أصل أي فيديو مرتبط بالصحة ويمكن مشاهدته.



وأضاف جراهام في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ألمانيا ستكون أول دولة تتيح فيها منصة يوتيوب هيلث الخاصية الجديدة، مشيرا إلى أن «المصادر الموثوقة» للموضوعات المرتبطة بالصحة كانت مهمة بالنسبة ليوتيوب الذي يخدم أكثر من ملياري مستخدم سنويا من مختلف أنحاء العالم.



وسيتم تمييز المشاركات التي تبثها قنوات تحمل علامة «صحة» (هيلث) على موقع يوتيوب عند ظهورها على صفحات البحث عن محتوى مرتبط بالصحة. وستسهل هذه الخطوة وصول المستخدمين إلى المحتوى الصحي الموثوق به.