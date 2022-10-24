شاركت النجمة الألمانية ليلي كروغ في جهود مكافحة السرطان، وذلك عبر حضورها حفل مركز DKMS السنوي في وول ستريت، بمدينة نيويورك الأميركية، والذي حضره أيضا جمع من المشاهير والمهتمين.



ويعتبر مركز DKMS مؤسسة غير ربحية عالمية لها فروع في عدد من الدول تستهدف القضاء على سرطان الدم، حيث يتوفر على أكبر شبكة من قواعد البيانات لمتبرعي الخلايا الجذعية حول العالم، مع 11 مليون متبرع مسجلين، وهو ما يجعل تأثيره على المستوى الدولي متفردا في هذا المضمار.



وتتركز جهود DKMS في مجال الأبحاث المتعلقة بزراعة والتبرع بالخلايا الجذعية.



وكان الهدف الأساسي للحفل جمع التبرعات وزيادة الوعي بمرض سرطان الدم وكيفية العمل على القضاء عليه.