شكّل الوكيل المساعد لشؤون التعاون احمد فريج العنزي فريق عمل لمتابعة المنتج الوطني ومدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق آلية الشراء المباشر المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني .

الجدير بالذكر ان الفريق يقوم بمهام عمله اثناء الفترة المسائية التي تبدأ فيها المزادات ببيع المنتج المحلي طيلة ايام الاسبوع في كلٍ من شبرة وافر الصليبية ومزاد الاندلس .



وعليه، فإن الوكيل المساعد لشؤون التعاون والفريق المشكل سيقومون بترجمة وتفعيل توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية و وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة للوقوف على تنفيذ القرار و محاسبة الجمعيات التي لاتلتزم بتطبيق التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.