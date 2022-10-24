ستكون مدينة البصرة غدا الثلاثاء على موعد مع قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين، حيث يحتضن فندق "غراند ميلينيوم" الحفل بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.



وتقام البطولة بين 6 و19 يناير المقبل في المدينة الجنوبية. وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين واقيمت النسخة الاولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها.



وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.



واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وانهى اتحاد كأس الخليج بالتنسيق مع الاتحاد العراقي الترتيبات النهائية والتحضيرات الخاصة بحفل القرعة ووجهت دعوات لعدد من نجوم المنتخبات الخليجية للمشاركة فيها.



وانتظر العراق اكثر من أربعين عاماً ليستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه.



وفور وصوله الى مدينة البصرة، قال أمين عام اتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي "نأمل أن يتم حفل اجراء القرعة على اجمل حلة، لانها (القرعة) تمثل الكرة الخليجية وما تتميز به من مكانة. كل التحضيرات لاجراء القرعة جاءت بالتنسيق مع الاتحاد العراقي. انجزنا كل الاجراءات اللوجستية".



وتوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الاخيرة(البحرين) على رأسيهما.

وتعثرت استضافة العراق لكأس الخليج اكثر من مرة ففي عام 2014، حيث نُقلت بطولة خليجي 22 الى السعودية بقرار من رؤساء الاتحادات الخليجية بعدما كانت مقررة في العراق.



واعتبر نائب رئيس اتحاد كرة القدم احمد عقلة أن "المشاركة في مراسم قرعة خليجي 25 والحضور الى مدينة البصرة مؤشر دعم كبير للاتحاد العراقي لانجاح البطولة"، مضيفاً "نأمل أن يستمتع الجمهور العراقي بهذه الدورة. ونأمل فيها أيضاً مشاركة مؤثرة للمنتخب الوطني الذي يمر بمرحلة بناء جديدة.