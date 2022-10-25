كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن أن الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة حولي قام بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من الشركات بمحافظة حولي للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات للحد من استغلال أملاك الدولة. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة حولي م.الحميدي المطيري إن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي أسفرت عن تحرير مخالفتين لشركات مخالفة لانتهاء تراخيص التشوين واستغلال مساحة 13890 مترا من أراضي أملاك الدولة بدون تراخيص، وجار استكمال إجراءات الإزالة. وأكد المطيري على تواصل الحملات التفتيشية لرصد جميع المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقها بناء على توجيهات الادارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات التفتيشية على الشركات للتأكد من تراخيص السلامة والتشوين.