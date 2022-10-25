ياسر العيلة



طمأن الفنان القدير حسين المنصور جمهور ومحبي وأصدقاء شقيقه النجم الكبير محمد المنصور على حالته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها اثناء تصويره لمسلسله الجديد «عزيز الروح»، وقال حسين في تصريح لـ«الأنباء»: أبو عبدالله شعر بالتعب وارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع في الضغط، ما اضطرنا لنقله على الفور الى المستشفى.



وتابع المنصور: بعد اجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء في المستشفى الدولي بالسالمية، اتضح انه مصاب بارتفاع في نسبة السكر بالدم، وهذه المرة الاولى التي يعاني فيها من أعراض هذا المرض، ما يستلزم البقاء في المستشفى لعدة أيام حتى تستقر حالته الصحية.



«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل للنجم الكبير محمد المنصور وأن يعود الى بيته وأهله ومحبيه وعمله سالما معافى.



جدير بالذكر أن محمد وحسين المنصور يقومان ببطولة مسلسل «عزيز الروح» المقرر عرضه في رمضان المقبل، والعمل تأليف الكاتب عبدالله حافظ، واخراج مصطفى رشيد، ويشاركهما في العمل نخبة من ألمع النجوم من الكويت والخليج.