بيروت ـ أحمد عز الدين



تكرار سيناريو الجلسات المعطلة لانتخاب رئيس الجمهورية استمر امس في الجلسة الرابعة، حيث حضر 112 نائبا الى مبنى المجلس النيابي شاركوا بالاقترع في الجولة الاولى ثم فقد النصاب من قبل نواب كتل «حزب الله»، «التيار الحر»، وكتلة فرنجية، اضافة الى كتلة رئيس المجلس نبيه بري الذي رفع الجلسة، فيما ارتفعت اصوات نيابية ترى ان الحل هو بالدعوة للحوار الذي ينوي رئيس المجلس توجيهها بعد نهاية العهد.



ودعا الرئيس نبيه بري الى جلسة جديدة يوم الخميس المقبل، ولكن بعد همس من نائبه إلياس بوصعب بأن هذا اليوم قد يكون توقيع ترسيم الحدود البحرية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين، جعله يترك الموعد مفتوحا على دعوة يوجهها لاحقا.



وعندما بدأ تعطيل النصاب، سأل أحد النواب رئيس المجلس «ما بحقلك تحجز النواب»، فرد بري «اعطوني هذه الحرية وشوفوا شو بعمل».



نتائج جولة الانتخاب لم تحمل أي جديد سوى بروز أوراق جديدة باسم الباحث التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية عصام خليفة.



فقد بلغ عدد الأوراق البيضاء 50 (الجلسة السابقة 55)، ميشال معوض 39 (الجلسة السابقة 42) لبنان الجديد 13 (الجلسة السابقة 17)، وعشرة أوراق باسم عصام خليفة، واعتبرت ورقتان ملغاتين وحملت إحداها عبارة «العوض بسلامتكم».



وبقيت أصوات نواب التغيير وكتلة الاعتدال وعددهم 25 محور التبدل في المواقف، حيث صوت نائب التغيير وضاح الصادق لمرشح المعارضة ميشال معوض، فيما توزع الآخرون بين «لبنان الجديد» وعصام خليفة.