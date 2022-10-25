نقلت «رويترز»، عن مصدر ديبلوماسي أن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة غدا الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة أمس إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.



لكن موقع صحيفة «الوطن» المقرب من الحكومة السورية نقل عن مصدر ديبلوماسي سوري نفيه إلغاء الزيارة. وقال المصدر انه لم يكن هناك اتفاق أصلا على موعد للزيارة حتى يتم إلغاؤه. وأضاف أن الطرف اللبناني اقترح موعدا لم يكن مناسبا للطرف السوري.



وكانت قناة «الجديد» نقلت أن وزارة الخارجية اللبنانية تسلمت كتابا من الجانب السوري يعتذر فيه عن استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود لارتباطات مسبقة.



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سورية بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وذلك استكمالا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون مع نظيره السوري بشار الأسد قبل أيام في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.