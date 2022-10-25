المساهمة المقدمة من أبناء المغفور له بإذن الله/ خالد يوسف المرزوق لإنشاء مركز طبي متكامل داخل مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.

المساهمة المقدمة من السيد/ فواز خالد يوسف المرزوق وزوجته وأبنائه لإنشاء مستشفى طبي متكامل داخل مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي، وذلك لخدمة أهالي سكان المناطق الواقعة جنوب البلاد.



وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لهاتين المساهمتين، والتي تعبر عما جُبل عليه الشعب الكويتي الوفيّ من مساهمات وطنية.