همبرغر وباستا ومعجنات وآيس كريم وبروتين بار وشوكولاتة وميلك شيك تدخل في صناعتها الحشرات



قالــت خبـيـرة علـــم الحشرات والأستاذ المساعد بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي، إن هناك مدارس عالمية تقدم لطلابها وجبات صحية من الحشرات.



وقالت الحربي في تصريح لـ «الأنباء»، ردا على تساؤل حول إمكانية الاستغناء عن أكل اللحوم الحمراء المسببة للكوليسترول وأمراض القلب واستبدالها ببروتينات الحشرات يوما ما، : بدأت المدارس العالمية بتقديم وجبات صحية من الحشرات الصالحة للأكل بعد نصائح عديدة قدمها العلماء، على أن تتبنى الأجيال القادمة بدائل اللحوم الصديقة للبيئة.



وأضافت: الوجبات السريعة والأغذية المعالجة أصبحت هوسا لدى الكثير من الناس ويفضلها الأطفال بشكل مخيف، وأغلب هذه الأطعمة عادة ما تكون غنية بالسكريات المضافة والأملاح والدهون الضارة والمواد الحافظة المسرطنة.



وأوضحت أن دراسات أجريت في فرنسا والبرازيل وأمريكا وبريطانيا واليابان وأغلب الدول العربية تؤكد أضرار الوجبات السريعة والأغذية المعالجة على صحة الإنسان.

ولم تأت نتائج هذه الدراسات بأخبار جيدة حيث أثبت دورها في ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%، و13% في أمراض القلب التاجية، و11% في الأمراض الدماغية والوعائية بالإضافة إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 62%.



وتابعت: رغم المخاطر الصحية للوجبات السريعة المعروفة جيدا منذ سنوات طويله، إلا أن مازال الكثيرون يأكلونها ويتأففون من سماع أي خبر متعلق بأكل الحشرات النظيفة، فلماذا لا نتغلب على أضرار هذه الوجبات بنوع جديد من بعض بروتينات الحشرات النظيفة، فأغلب دول العالم بدأت في تربية الحشرات النظيفة وأدخلتها تدريجيا في النظام الغذائي للإنسان، حيث بدأت آلاف المدارس حول العالم في بريطانيا وأميركا والبرازيل وكندا وأستراليا بإدخال وجبات تتضمن حشرات ومكونات نباتية تدريجيا ضمن وجبات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و11 عاما وأطلقت على هذه الوجبة اسم «فيكسو» وهو منتج مصنع من البروتين الحشري والنباتي، وهذه خطوة ذكية لتشجيعهم على الابتعاد عن اللحوم الضارة.



وأوضحت الحربي: هناك نحو 2000 حشرة صالحة للأكل في جميع أنحاء العالم، وهي غنية بالبروتينات والأحماض الأساسية التي لا يصنعها جسم الإنسان وفيتامين بي12 والحديد والزنك ومضادات الأكسدة مثل يرقات صرصور الجندي الأسود وديدان الوجبات والجندب والجراد ودودة النخيل السمينة وشرنقة الفراش ودودة الشمع والعنكبوت الذئبي.

ويعتقد أن هذه الحشرات توفر بديلا أكثر استدامة للبروتينات التقليدية الموجودة في اللحوم وفول الصويا، وبإمكانها أن تعمل على تقليل 64 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث كل عام من إنتاج واستهلاك المنتجات القائمة على اللحوم.



وذكـــرت أن ســــوق الحشرات الصالحة للأكل يزدهر، حيث يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار في 2030 خاصة بعدما أثبتت دراسات عديدة طبقت على مرضى يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي، ان أكل حشرة سوير الليل يساعد على تعزيز البكتيريا المعوية المفيدة ويقلل من الإلتهابات ويساعد في التحكم في سكر الجسم ويعزز من قوة الجهاز المناعي.



وكشفت عن أن مليارين من الناس حول العالم يتناولون يوميا الحشرات النظيفة أو أغذية مصنعة من الحشرات مثل الهمبرغر والباسـتــا والمعجـنــــات والآيس كريم وبروتين بار والشوكولاتة والميلك شيك والقرانيولا وغيرها.... فهل خطر في بالك أنك يمكن أن تكون أكلت بالفعل من هذه المنتجات من غير أن تعلم؟ وللعلم لن يخبرك صاحب المطعم بمكونات سلعته لأن هيئة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية رفضتا أن يوضع أي ملصق يثبت أنه مستخلص من الحشرات، فالحشرات في غذائنا ونحن لا نعلم.



واستطردت الحربي: الأمر المضحك أن هناك الكثير منا يأكل الجراد ويقول انها ليست حشرة ويأكل الربيان ولا يعلم أنه حشرة البحر، وهناك من يشرب دم السلحفاة ودم الضب والبقر وبول البعير ويشمئز من أكل الحشرات.

وتؤكد د.الحربي أن تضمين الحشرات في الأكل يعتبر تطورا عالميا في الأنظمة الغذائية الصحية يزدهر يوما بعد يوم والأمل لدينا هو التحول جزئيا نحو البروتينات القائمة على الحشرات والتقليل من اللحوم الضارة على صحة الإنسان والبيئة.