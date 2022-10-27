قتل 11 تلميذا فيما كانت حالة 6 آخرين حرجة الثلاثاء، بعد اندلاع حريق ليل الاثنين في عنبر مدرسة للمكفوفين وسط أوغندا.



وقالت الشرطة الأوغندية إن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى صباح الثلاثاء في مدرسة «سلامة» للمكفوفين بقرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

وأضافت في بيان «سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة (...) ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى».



ووجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة التي ركبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية، كما أوضحت وزيرة المعوقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو لوكالة فرانس برس مضيفة «لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا».



وقالت فطومة نديباسا رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة «احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم».

وكان من المقرر أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشالز الثالث، المنشأة الجمعة في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاما على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر.