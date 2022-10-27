بيروت - أحمد منصور



اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو «ان ما يجري في مجلس النواب من مهازل يؤكد ان النظام الديموقراطي في لبنان قد سقط نهائيا، وان رفض نتائج الانتخابات التي جاءت بأكثرية للمرشح الحالي للرئاسة، وفي عدة جلسات، أصبح مسرحية هزيلة فاشلة، وان النواب يدينون أنفسهم، ويطعنون في شرعية وصولهم الى المجلس، لأنهم انتخبوا من الشعب بنفس الطريقة.. والتغييريون لم يغيروا شيئا، بل أصبحوا مثل غيرهم».



وقال الجوزو في تصريح له أمس: «لبنان يفقد سمعته، تحت ضغط المصالح الطائفية والحزبية التي لم تتغير، حتى في انتخابات الرئاسة». مضيفا: «نحن نقر ببراعة وذكاء الرئيس نبيه بري بإدارة الجلسات، لكنه في هذه المرة «زودها شوية» ولأسباب غير معروفة أو لأسباب معروفة والمطلوب السكوت عنها».



وتابع «هاتوا» رئيس «آدمي» يقبل به الشعب، وأنقذوا لبنان من الارتباطات الخارجية والحزبية والطائفية والمذهبية.