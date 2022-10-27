منحت تراخيص لـ 13 شركة وشخصاً وفّقوا أوضاعهم

علي إبراهيم

حدث رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور ليرتفع عدد الشركات إلى 28 بعد إضافة شركتين جديدتين إلى القائمة.

وأصدر العتيبي قرارا حمل رقم 31 لسنة 2022 بشأن الترخيص لـ 13 شركة وفردا قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إذ قضى في مادته الأولى بالترخيص لـ 12 شركة وشخصا بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

وقضى القرار في مادته الثانية بمنح شركتين أجنبيتين موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، وذلك لاستكمال البيانات الواردة بطلب الترخيص أو الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة من الوحدة، وتكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمزاولة النشاط 6 أشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تمنح الشركتان الأجنبيتان ترخيصا نهائيا بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية المشروطة الصادر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الرسم الواجب أداؤه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.