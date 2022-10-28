للمرة الثالثة خلال أسبوع، شنت إسرائيل هجوما صاروخيا في محيط العاصمة السورية (دمشق)، قال ناشطون ووسائل إعلام محلية انه تركز على مواقع تابعة لايران وميليشياتها.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر في وزارة الدفاع السورية أن «العدوان الجوي» وقع بعد منتصف الليل الماضي من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.



وأفادت وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في دمشق، فيما أعلن الاعلام الرسمي السوري عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ «معادية».



وأضاف المصدر «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات»، من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت «مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للميليشيات التابعة لإيران على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي»، مشيرا إلى أن القصف أودى بحياة أربعة مقاتلين موالين لإيران.



مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث قال من جانبه إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية أخرى استهدفت موقعا يحتوي على «أسلحة متطورة» بمنطقة البحدلية في السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق.