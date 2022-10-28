دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة جومانا مراد عن دخولها عالم الغناء، من خلال أغنية تقدمها برفقة فنانين لهما تجارب سابقة، وقالت: «غنيت وخلصت والصوت أصبح جاهزا وسأقوم بتصوير الفيديو كليب قريبا».



وعن سبب دخولها هذا المجال، أضافت جومانا خلال لقاء مع برنامج «انسايدر بالعربي»: «يمكن الآن صرت افكر أن أي شي بحبو بدي أعملو.. أنا مش أصالة أكيد.. وأكيد مش عم غني طرب.. هو أداء».



وعن كيفية موافقتها على الأمر، قالت: «صار الموضوع فجأة، كان في شركة عم تنتج فيلم وكان لها إنتاجات غنائية سابقة، عرضوا علي الفيلم فرفضتوا، قلتلن بدي غني، قالولي تعي بكرا عالاستديو سجلي، وفعلا رحت وسجلت».



وحول سبب حماسها للغناء، أوضحت: «أنا كنت بمود مش حلو وظروف مش مظبوطة بحياتي، ولما الواحد بكون هيك، كنت حاسة حالي بالهوا، وكان الحمد لله عم يجيني شغل كتير، فتعبت من ضغط الشغل، لما رحت وغنيت استمتعت، وحتى هني تفاجئوا أني بعرف غني، أنا مش دارسة غناء ولا موسيقى، بس ما عدت كتير بالاستديو يعني في أشياء كررتها وفي أشياء تمت بسرعة، لأن هو أداء وليس غناء، بس خلصت سمعت الأوديو للقريبين مني فوجئوا أنو هي انا اللي عم غني».



وفي الحديث عن تفاصيل تحضيرها للأغنية، قالت جومانا: «في حدا عم يشفلنا القصة تبع الفيديو كليب، والفنانون المشاركون معي هم فنانون موهوبون وأصواتهم جميلة» رافضة التصريح عن أسمائهم لتبقى مفاجأة، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.