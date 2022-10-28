بيروت - بولين فاضل



تضع الفنانة نجوى كرم اللمسات الأخيرة على عملها الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان «مغرومة بحالي»، والأغنية تحمل الطابع الشبابي وموسيقى الدبكة، حيث يقوم الموزع روبير سعد حاليا بالتحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبل.



وتحاول نجوى الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد حتى يكون جاهزا لتهديه إلى جمهورها في بداية العام الجديد، ذلك بعد انتهاء جولتها الأميركية التي بدأتها قبل أيام وأشعلت مسارح هيوستن ونيو جيرسي لتحيي بعدها حفلها الجديد ضمن حفلات نجوم «ستارز أون بورد» الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، بداية من فارس كرم ورحمة رياض حتى زياد برجي وسيف نبيل.