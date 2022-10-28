نظمت الهيئة العامة للرياضة أولى الحلقات التعريفية الخاصة بالحوكمة المؤسسية التي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة 2022-2028 لتطوير العمل الإداري، بحضور موظفي قطاعات الهيئة المختلفة والتي تتمثل في التشريعات والسياسات والهيكل التنظيمي والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدار بها الهيئة، لتحقيق أهدافها بأسلوب مهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية، وفق آليات للمتابعة والتقييم وتعتبر نظاما صارما للمساءلة، لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة من جانب آخر، مع ‎ تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية والأساليب الإدارية والقيادية الحديثة في منظومة الحوكمة المؤسسية الرشيدة وتعزيز ممارسات الرقابة الداخلية والخارجية لإدارات وقيادات المؤسسات عالية الجودة والتعرف على مبادئ الإدارة والقيادة لتحقيق الأهداف والتميز والتعرف على سبل إدارة الممتلكات من خلال ضوابط ووسائل الرقابة الفعالة وخلق بيئة عمل تتسم بالفعالية وتحقيق الشفافية والعدالة وكذلك إتقان تطبيق محددات الحوكمة وتفعيل عوامل نجاحها.



وفي هذا الصدد، أكد المحاضر بكلية القانون الكويتية العالمية والمتخصص في مجال الحوكمة د.صلاح الغزالي أن مفاهيم الحوكمة التي تتمثل في أداء العمل بشكل محكم خال من الأخطاء وبشكل صحيح وتحدث عن معايير الحوكمة وأدواتها ومتطلباتها ومعوقاتها، مضيفا: الفكرة بدأت من المجلس الأعلى للتخطيط إلى كل الجهات الحكومية بالاهتمام في مجال الحوكمة في القطاع العام، ومن هذا المنطلق سعت الهيئة العامة للرياضة الى تطبيق الحوكمة المؤسسية من خلال تفاعل الإدارة مع توجهات الدولة وتفاعل قيادات الهيئة مع تلك التوجهات لرسم خريطة لتفعيل الدليل وكذلك تفاعل جميع الموظفين.