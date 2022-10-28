ناصر العنزي

تأهل العربي لمواجهة القادسية في مباراة مرتقبة في الدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد بعد فوز الأخضر على الفحيحيل 2-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الدور ربع النهائي .



وتقدم العربي بهدف عن طريق مهاجمه ايدو كينجسلي بعدما سدد كرة قوية مرت الى داخل مرمى نواف المنصور (18)، وتعادل الفحيحيل بهدف جميل سجله لويز بعد تمريرة مثالية من فابريس (26)، ثم عاد العربي للتقدم بهدف للبديل بدر طارق الذي حل مكان علي خلف المصاب من تسديدة رائعة لا تصد (63)، كما ألغى " الڤار" هدفا لبندر السلامة بداعي التسلل.



واستحق العربي الفوز بعدما أحسن في انتشاره وتمريراته مستغلا فرصه في الهدفين كما يجب، وأجاد سيف الحشان والسنوسي وبندر السلامة في "تفعيل" كراتهم لدرجة الخطورة ، كما أجرى مدربه البوسني روسمير عدة تغييرات عادت بالنفع على فريقه.



أما الفحيحيل فظهر ندا لخصمه وخصوصا في الشوط الأول ونجح في ادراك التعادل ولم يركن مدربه فراس الخطيب الى الدفاع إنما حث لاعبيه على مبادلة الخصم الهجمات معتمدا على قدرات لاعبيه مثل فابريس ومشاري الكندري ويوسف بن سودة في تهديد مرمى الخصم، في حين لم يكن دفاعه في حالة جيدة وظهرت بعض الثغرات ساهمت في دخول هدفين مرماه.



أدار المباراة عبدالله الكندري وجاءت قراراته سليمة.