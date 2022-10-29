عاطف رمضان

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المنتجات الموجودة في الأسواق الكويتية المتعلقة بالعناية بالشعر آمنة تماما.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بعد انتشار خبر قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب أحد منتجات العناية بالشعر من الأسواق الأميركية لاحتوائها على مادة البنزين المسرطن، قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة بالتحقق من عمليات الاستدعاء والسحب التي تمت في الأسواق الأميركية والكندية وقد تبين بأن الاستدعاءات تمت بحق أنواع محددة من هذه المنتجات.

وبينت الوزارة خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات، مبدية حرصها الدائم على التحقق من كل ما يهدد صحة وسلامة المستهلكين.