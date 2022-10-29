شارك رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس في الاحتفالية الخاصة بيوم الأمم المتحدة تحت شعار “الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي” والذي استضافته جامعة الكويت تحت رعاية معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وبحضور مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية عبد العزيز سعود الجارالله

وقال البسيس في تصريح صحافي إن استضافة جامعة الكويت لمثل هذه الفعاليات يمثل نقلة نوعية في تعزيز مكانتها، وقدرتها على الانفتاح والتواصل مع الحضارات المختلفة.



كما أشاد البسيس بكلمة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله، التي أكد فيها استمرار الكويت في دورها الريادي الداعم لمسيرة الخير والتنمية والسلام.

هذا وقد التقى البسيس خلال المؤتمر بمجموعة من كبار الشخصيات الدبلوماسية أبرزهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر حامد النيادي، وسفير دولة قطر السيد علي بن عبدالله زيد آل محمود، وسفير مملكة البحرين السيد صلاح علي حسن هلال المالكي