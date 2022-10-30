فرقة ميامي مستمرة بفضل جمهورها وأعضاؤها على قلب واحد

محمد حماقي غازل الجمهور الكويتي: «أنتم أحلى حاجة»



ياسر العيلة



ليلة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معان عاشها جمهور قاعة «الأرينا» بمجمع 360 مساء أمس الاول، حيث كان الحضور الكبير على موعد مع حفل غنائي ضخم أحيته فرقة ميامي الكويتية والنجم المصري محمد حماقي.



كانت البداية مع «ميامي» بنجومها خالد ومشعل وطارق، هذه الفرقة التي استطاعت فرض سيطرتها ونقش اسمها بحروف من ذهب في سماء الفن الخليجي والعربي، وأصبحت أهم فرقة غنائية في العالم العربي على الإطلاق، ويحضر حفلاتهم الآلاف من أجل الاستمتاع بأعمالهم الغنائية، والذين صعدوا وسط عاصفة من التصفيق على خشبة المسرح الذي تم تجهيزه بديكور مميز نال استحسان الجميع، وإن كانت الملاحظة الوحيدة هي ان إضاءة القاعة كانت بحاجة لتكون أكثر توهجا بما يتناسب مع أجواء الفرقة وما تقدمه من أغان مبهجة.



قدمت «ميامي» عددا من أغنياتها الشهيرة بداية من «صبوحة» التي تفاعل معها الجمهور ليقدموا بعدها «عاشوا» والتي أشعلت الحماس بشكل غير طبيعي، ليستثمر نجومها هذه الحالة، ويقدموا ثالث أغانيهم «فيكم طرب»، وأعقبوها بـ «إشلون أنساك».



بعد هذه الحالة الحماسية التي شهدتها «الأرينا» كان لا بد من التقاط الأنفاس وتقديم أغنية هادئة، فكانت «أسمر سلبني الروح» ومن ثم عاد نجوم «ميامي» لهوايتهم المفضلة في إشعال الأجواء من خلال تقديمهم أغاني «بستانس، ودي، يا علاية، يا عمري أنا، أحلى من الحلوين، حبيبي قالي، الليلة»، وغيرها من الأغاني لتغادر الفرقة المسرح بعد أن أشاع أعضاؤها حالة من السعادة والبهجة بين الحضور.



وما هي إلا لحظات حتى كان الجمهور على موعد من نجم الحفل ونجم الفقرة الثانية المطرب المصري محمد حماقي الذي استطاع أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت، وينتظر الكثيرون بشغف اقامة أي حفل له في الكويت ليسارعوا بالحضور والتواجد للاستمتاع بالفن الراقي والأداء الطربي الجميل من نجمهم المحبوب كما حدث في حفل أول من أمس بقاعة «الأرينا»، حيث استقبله الحضور الحاشد الذي تعدى الخمسة آلاف شخص، أحسن استقبال، وبدأ حماقي مع فرقته الغنائية بأغنية «نفسي أبقى جنبه» والتي تفاعل معها الجميع، وكانت مؤشرا بأننا سنقضي أوقاتا من المتعة الغنائية والموسيقية مع النجم حماقي والذي بدوره قام بتحية الجمهور الكويتي، معربا عن سعادته الدائمة في كل مرة يتواجد فيها في الكويت الحبيبة.



وقدم حماقي ثاني أغنياته وهي «أجمل يوم» التي رددها الجمهور معه، فقال لهم: «إيه الجمال ده»، مشيدا بحسهم الفني، وتلاها بأغنيته الشهيرة «أحلى حاجة فيكي»، وتعالت الصيحات إعجابا بأدائه، ثم شدا بأغنية «ما بلاش»، وفاجأ الحضور بـ «ميكس» جمع من خلاله بين جزء من أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «أنساك» مع جزء من أغنيته الشهيرة «يا ستار» التي قدمها في نهاية العام الماضي، ونال هذا «الميكس» إعجاب الحضور من الشباب والكبار.



وعقب ذلك قدم النجم المصري أغنية «من البداية» وهي رومانسية هادئة كانت بمنزلة استراحة محارب للحضور عقب الحماس الذي عاشوه مع الأغاني السابقة، ليقدم بعدها أغاني مثل «بغني، أنا معاك، حاجة مستخبية، قلبي ولع نار، لا ملامة، أدرينالين، زيها مبين»، ليختم حماقي وصلته الغنائية بـ «واحدة واحدة» ليغادر بعدها المسرح وسط هتاف من جمهوره الكبير، وأسدل الستار على حفل استثنائي بمعنى الكلمة.



لقطات من الحفل



٭ أعرب نجوم فرقة ميامي لـ «الأنباء» عن سعادتهم بالمشاركة ولو بجزء بسيط في أي حدث فني لأشقائهم في دول الخليج، خاصة مشاركتهم في حدث عالمي مثل كأس العالم واختيارهم كأول فرقة عربية تتم دعوتها للمشاركة في حفلات مهرجان فيفا للمشجعين.



٭ كشف نجوم «ميامي» عن سبب استمراريتهم إلى الآن لأنهم على قلب واحد دائما، وذكروا أن السبب الرئيسي يعود لجمهورهم الكبير.



٭ كل الشكر لمدير أعمال فرقة ميامي صالح العبدالسلام ومدير أعمال الفنان محمد حماقي النجم حمدي بدر الذي يعد واحدا من أهم مديري أعمال المطربين في الوطن العربي على تعاونهم معنا بشكل كبير يستحقون عليه الإشادة والشكر.



٭ المخرج تامر القط «نور ميديا» قام بتصوير وإخراج الحفل ونقله عبر منصات التواصل الاجتماعي لايف لجمهور محمد حماقي.



٭ فريق «الأرينا» بذلوا مجهودا كبيرا لخروج الحفل بهذا الشكل اللائق وبحسن تعاونهم مع المنظمين للحفل ومع الإعلاميين الذين حضروا للتغطية الإعلامية لهذا الحدث الفني المهم.