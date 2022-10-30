مفرح الشمري



يحرص أي مطرب كويتي على بث أغانيه او استضافته في تلفزيون وطنه؛ لأنه يعتبر الحاضنة لجميع المطربين الكويتيين في السابق، ولكن للاسف الشديد في وقتنا الحالي اختلف نوعا ما، وأصبحت العملية بـ «النقوة»، ولهذا نرى تكرار استضافتهم في برامج تلفزيون الكويت خصوصا المباشرة منها والمنوعة!



المطرب جاسم سنان، الغائب عن الساحة لسنوات طويلة لظروف خاصة، وعاد مرة اخرى للساحة عام 2019 من خلال أغنية «يا بنت» من كلمات الشاعر علي المعتوق، ونالت الأغنية استحسان الجميع بعد طرحها على اليوتيوب، الأمر الذي شجعه على إنتاج وتقديم أغان أخرى، وبالفعل أنجز ثلاث أغان مختلفة الألوان وهي: «يعتذرلي» من كلمات محمد بن بريك، و«احلفلك» كلمات سعد التنيب الذي كتب له ايضا اغنية «الشب والحرمل»، وقام المطرب جاسم سنان بتوصيل هذه الأغاني الى تلفزيون الكويت منذ 8 أشهر، وحتى هذه اللحظة لم يستدعه تلفزيون الكويت لإجراء مقابلة معه «حاله حال» المطربين الذين يستضيفونهم في برامجهم ويحرصون على ان تخصص لهم «ليلة غنائية»!



يا مسؤولي تلفزيون الكويت، المطرب جاسم سنان وصل إلى بابكم وأهداكم أغانيه، المفروض من عندكم تشكروه على هذه الهدية، وتستضيفونه في برامجكم، خصوصا انه من المطربين المميزين في الساحة ولديه الكثير لتقديمه، وبعد عودته يريد ان يشعر بالدعم والتشجيع من قبل تلفزيون وطنه، لأنه من غير المعقول ان تلفزيونات ومحطات دول المنطقة تستضيفه ولا يستضاف على شاشة تلفزيون وطنه منذ 8 أشهر..



معقولة يا جماعة!