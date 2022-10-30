القاهرة - خديجة حمودة - (أ.ش.أ)



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي امس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، ود.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائه معهم في الدوحة مؤخرا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.



وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.



من جانبه، أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تشرف أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء الرئيس السيسي مجددا، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.



وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح وتدشين 64 مشروعا، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، وذلك على هامش افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.



واستمع السيسي إلى شرح مفصل حول هذه المشروعات من رؤساء المجموعات الصناعية المصرية القائمة عليها، مؤكدا استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية (ابدأ).

وقال الرئيس السيسي في مداخلة له خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة: «إننا مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح بين 30% و50% أو أكثر بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة وطمأنتهم».



وأكد أن الدولة ستتدخل لحل أي عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة، لافتا الى انه وجه البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين.