عدلت سورية قانون الكهرباء بما يسمح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، مع استمرار أزمة نقص التيار وارتفاع ساعات التقنين التي كانت تصل إلى اربع او خمس ساعات قطع مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل.



وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 41 للعام 2022 أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.



ووفقا للتعديلات الجديدة، يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.



كما يسمح القانون الجديد أيضا لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.



وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توفرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناء على اقتراح المؤسسة المذكورة.



وتتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتمادا على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر، بحسب المرسوم.



وللمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتمادا على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.



وتلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة.