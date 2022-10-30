أصدر وزير التربية دارم طباع تعميما إلى مديري التربية، طلب بموجبه متابعة دوام المؤسسات التعليمية الخاصة (المخابر اللغوية) والتأكد من التزامها بأوقات الدوام، والتعميم على جميع المدرسين ضرورة التقيد بأداء واجبهم المهني ضمن المدارس الحكومية.



كما طلب عدم استغلال الطلاب وإلزامهم بالمعاهد الخاصة تحت طائلة المسؤولية، وتكثيف عمل الضابطة العدلية وفق مهام رسمية ومحددة للرصد والمتابعة والابلاغ عن كل العقارات التعليمية غير المرخصة ليصار العمل على إغلاقها، بحسب ما نقل موقع جريدة «الوطن» المحلية.



وبموجب كتاب آخر موجه إلى نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة، طلب الطباع العمل على التوسع في افتتاح الدورات التعليمية المقامة من قبل النقابة والاتحاد وفقا للأسس والقرارات الناظمة بغية رفع جودة العملية التعليمية وتحسين تحصيل الطلاب وتخفيف الأعباء المترتبة على الأهالي. ويأتي ذلك نظرا لورود شكاوى تتعلق بإقامة دورات تعليمية بأسعار ومبالغ مرتفعة ضمن عقارات غير مرخصة.