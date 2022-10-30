استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، امس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



من جهة اخرى، وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 550 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 3.850 فردا.