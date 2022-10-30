ذكرت الشرطة الصومالية ووكالة الأنباء الرسمية، أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين ملغومتين في وزارة التعليم بالعاصمة مقديشو.



وقال نقيب الشرطة نور فرح «أصاب انفجار سيارتين ملغومتين جدران الوزارة».



وأضاف فرح في تصريح لوكالة رويترز، أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا.



وقال شرطي يحرس الوزارة لرويترز، بعدما ذكر أن اسمه حسن، إنه رأى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصابا.



من جهتها، اوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية ان الانفجارين تسببا في سقوط «عشرات الضحايا المدنيين من بينهم صحافي مستقل».



واشار صحافي بالقرب من المكان الى ان الانفجارين وقعا بفارق دقائق بين كل منهما ، وان نوافذ في محيط المكان تهشمت. وغطى الدم النازف من ضحايا الانفجارين الطريق خارج الوزارة مباشرة.



وذكر عبد القادر عبدالرحمن من خدمة آمين للإسعاف لرويترز «أحرق الانفجار الثاني سيارة إسعاف تابعة للخدمة لدى وصولها لنقل المصابين من الانفجار الأول». وأضاف أن سائقا ومسعفا أصيبا في الانفجار.