مصطفى صالح



وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على عقد تأسيس شركة الشخص الواحد لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال تقييم المخاطر والأضرار، كما أجازت لها أن تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.



وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وافقت على تأسيس الشركة التي تحمل اسم «سيدجويك ريسك سيرفيز لميتد»، والتي هي عبارة عن شركة بريطانية الجنسية مسجلة في سجل الشركات في إنجلترا وويلز، برأسمال وقدره 10 آلاف دينار، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والأسس والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.