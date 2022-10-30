طارق عرابي



تتجه الإدارة العامة للطيران المدني إلى تعزيز إجراءات الرقابة داخل أرجاء ومرافق مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى إحكام السيطرة على مطار الكويت الدولي الذي يعتبر أحد أهم المرافق الحيوية للبلاد. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة للطيران المدني بصدد طرح ممارسة خاصة بصيانة كاميرات المراقبة في مطار الكويت الدولي، وهي المناقصة التي سيتم البدء بطرح وثائقها اعتبارا من اليوم الأحد لدى قسم المناقصات بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للطيران المدني، على أن تعقد الإدارة اجتماعا تمهيديا في الأسبوع الذي يليه، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر المقبل.