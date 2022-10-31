رئيس الوزراء لنظيره العراقي: نتطلع إلى تعزيز وتنمية العلاقات وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا المشتركة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر السيف امس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قدم لسموه نسخة من تقرير الديوان عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022.



كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر السيف نائب رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د.جنان محسن رمضان ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



إلى ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا أمس مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين الكويت وجمهورية العراق الشقيق، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار سموه إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تمنياته له بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال أحد الاحتفالات في العاصمة سيئول.