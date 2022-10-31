أضاف أبطال منتخبنا الوطني لكرة السرعة ميداليتين برونزيتين جديدتين لحصيلة المنتخب خلال مشاركته الحالية ببطولة العالم لكرة السرعة والتي تقام في فرنسا وتختتم غدا.



ونجح أبطال المنتخب سيد جعفر الموسوي، وميثم دشتي، وسارة القلاف، وهبة القحطاني في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية للتتابع «سوبر سولو» بعد فوزهم على المنتخب الألماني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



كما حقق ثنائي الزوجي المختلط ميثم دشتي، وسارة القلاف برونزية اخرى في زوجي المختلط بمنافسات البطولة بعد أن نجحا في إقصاء الزوجي الألماني ايضا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



وبذلك ترتفع حصيلة وفد المنتخب المشارك بالبطولة الى أربعة ميداليات برونزية، بعد ان سبق وحصلت كل من هبة القحطاني على برونزية فردي السيدات، ومريم دشتي على برونزية فردي الناشئات.