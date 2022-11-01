يحيى حميدان



اتفقت إدارتا خيطان والعربي على اللعب وديا غدا (الأربعاء) عند الساعة الـ 6 مساء على ستاد صباح السالم وذلك في إطار تحضيرات الأول للقاء برقان في دوري «زين» للدرجة الأولى يوم 9 نوفمبر الجاري، فيما يريد الثاني الاستفادة من المواجهة لمنح بعض لاعبيه دقائق لعب إضافية لمن لم يشارك في لقاء اليوم أمام كاظمة في الدوري الممتاز.



وتعاقدت إدارة «الأحمر والأسود» مع المعد البدني التونسي مجدي إبراهيم ليخلف مواطنه المستقيل مصطفى بن حمزة منذ 4 أكتوبر الماضي، وسبق لإبراهيم أن عمل في أندية القادسية والعروبة والوحدة في السعودية.



ودخل حارس خيطان أحمد الدوسري للتدريبات الجماعية مع زملائه الحراس في اليومين الماضيين بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي خلال أبريل الماضي.



وينتظر «الأحمر والأسود» عودة كل من سعد المطيري وحسن خليفة خلال الأيام المقبلة بعد إنهائهما فترة العلاج لإصابة الأول في الركبة والثاني في الرقبة، فيما انضم علي باش لزميله المدافع الفرنسي إسحاق كونيه لاصابة في الرباط الصليبي وتأكد انتهاء موسمهما رسميا.