أسامة دياب



أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسابقة التصميم المعماري الأولى لمأوى اللاجئين في بنغلاديش، وذلك للطلاب والمهندسين المعماريين الشباب في الكويت بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية.



وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي على هامش إطلاق المسابقة إن هذه المبادرة الريادية فرصة للتوعية بالاحتياجات الإنسانية الملحة خاصة في ظل وجود البيئة المشجعة للتعاون الإبداعي في المجال الإنساني في الكويت.



وأضافت ربيعان ان المسابقة التي تستمر حتى 22 يناير المقبل تسعى للتثقيف ونشر الوعي الإنساني من خلال الأنشطة المبتكرة لتشجيع الشباب على العمل في الميدان الإنساني والتخطيط المعماري الابداعي استجابة لحالات الطوارئ وحالات اللجوء والنزوح وظروفها المختلفة.



وبينت أنها تأتي تزامنا مع إعلان المفوضية عن رقم تاريخي جديد يفوق 100 مليون لاجئ ونازح، مضيفة ان هناك مليون لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش يعيشون ظروفا صعبة ويواجهون تحديات كبيرة.



من جهته، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم في تصريح مماثل إن الصندوق له عدة مشاريع بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ساعدت في تحسين الظروف المعيشية للاجئين في المجتمعات المستضيفة لها.



وأضاف الغانم ان مشاركة الصندوق في هذه المسابقة تأتي إيمانا منه بأهمية دعم جهود الشباب الكويتي من خلال إبراز الإبداع والابتكار في العمل الإنساني وتطويعه في تعدي العقبات التي تواجه اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.



من جانبها، أكدت القائم بأعمال رئيس قسم العمارة بجامعة الكويت د.شيخة المباركي في تصريح مماثل ان المسابقة تهدف إلى تعزيز عملية الانخراط بتصميم الأعمال المعمارية ودمج ذلك مع العمل الخيري الإنساني الذي يسهم بتكريس ثقافة العمل والابتكار لدى الطلبة.