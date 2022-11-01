قدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية رعايتها للفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الرهيماني لحفظ القرآن الكريم للجاليات غير الناطقة بالعربية، وذلك بصفتها الناقل الرسمي للفائزين.



وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم خالد البدر إن الشركة أهدت 26 تذكرة لأوائل المسابقة، مشيرا إلى أن هذه التذاكر مخصصة لأداء شعيرة العمرة، تقديرا لتفوقهم في حفظ كتاب الله. وأكد البدر أن هذه المبادرة الكريمة، تشكل دعما وحافزا لإخواننا وأبنائنا من الجاليات المسلمة والمهتدين المتنافسين على حفظ القرآن الكريم، وذلك بإدخال البهجة والسرور في أنفسهم ولا أجمل من مكافأتهم بزيارة الأراضي المقدسة.