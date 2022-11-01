برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تدشن الجامعة العربية المفتوحة في مقرها بالكويت الأحد 13 نوفمبر الجاري معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز «طلال تاريخ تقرأه الأجيال» مصاحبا لاحتفالية الجامعة بمرور عشرين عاما على تأسيسها.



في هذا الإطار صرح رئيس الجامعة العربية المفتوحة أ.د.محمد بن إبراهيم الزكري بأن الجامعة تستضيف معرض مؤسس الجامعة «طلال تاريخ تقرأه الأجيال» بحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية والتعليم العالي د.حمد العدواني وحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من الضيوف الأمراء والشيوخ وأصحاب المعالي وأعضاء السلك الديبلوماسي، وأفاد بأن المعرض سيستمر لمدة سبعة أيام من 13 حتى 20 الجاري، على فترتين صباحية ومسائية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء في مقر الجامعة بمنطقة العارضية.



وأضاف الزكري أن المعرض يهدف إلى عرض سيرة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود مركزا على جهود الأمير في مجال التعليم والتنمية وعلى محطات محورية من حياة الأمير ـ رحمه الله، مشيرا إلى أن المعرض سيضم 7 أقسام تستعرض سيرة الأمير طلال التنموية وارتباطه الوثيق بالكويت قيادة وشعبا، وكذلك مسيرة الجامعة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.