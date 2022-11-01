تقدم عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالكريم العريعر بخالص التهاني للهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لاتحاد الطلبة، مؤكدا أن العمادة والاتحاد يسعيان لهدف واحد وهو تذليل الصعوبات التي تواجه طلبة الهيئة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تعينهم على تحصيلهم العلمي، لافتا إلى أن أبواب العمادة مفتوحة للاتحاد لنقل أي صعوبات تواجه الطلبة والعمل على حلها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي جمع عمادة شؤون الطلبة مع الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد الطلبة صباح أول من أمس خلال تسليم المقر للبدء في أنشطتهم الطلابية، بحضور كل من مساعد العميد د. سلمان حاجي، ورئيس قسم اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية والمجالس الطلابية د.محمد الرشيدي.



هذا، وأعلن أمين سر الاتحاد حسين الكندري أن الهيئة الإدارية للاتحاد قد اجتمعت في وقت سابق لتوزيع المناصب الإدارية، والتي جاءت بتزكية ماجد عبدالله الميموني لرئاسة الاتحاد، وسلطان علي العجمي نائبا للرئيس لشؤون الكليات ورئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وراشد محسن العجمي نائبا للرئيس لشؤون المعاهد ورئيسا للجنة العلاقات العامة، وظايف سعد العبيان نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية ورئيسا للجنة الخدمات العامة، وعبدالله أحمد العدواني نائبا للرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ومحمد مبارك سلمان الخرافي نائبا للرئيس لشؤون الاتحاد ورئيسا للجنة الدينية، وحسين محمد الكندري لأمانة السر، وسيف مسعد الضفيري أمينا للصندوق، وحسين شاكر السلمان المدير التنفيذي للاتحاد ورئيسا للجنة التنسيق والمتابعة، وعبدالله سعود العبيدي الأمين العام للاتحاد ورئيسا للجنة الإعلامية، ومحمد عبدالله السهلي رئيسا للجنة البرامج والأنشطة ورئيسا للجنة الرياضية، وعبدالسلام عارف الشمري رئيسا للجنة الطلابية، وناصر بدر العتيبي رئيسا للجنة المستجدين، ناصر عبدالله الدوسري رئيسا للجنة الثقافية، ونائبا لرئيس لجنة المستجدين.



وعن تشكيل لجان الطالبات، أعلنت أمين السر المساعد روان غلوم عن تزكية منار محمد الفيروز نائبة لرئيس الاتحاد لشؤون الطالبات، والبندري نشمي السعيدي رئيسة للجنة البرامج والأنشطة ورئيسة للجنة العلاقات العامة، وروان طارق أمينا مساعدا للسر ورئيسة للجنة المستجدات، ونورة حزام الميع رئيسة للجنة الإعلامية ورئيسة للجنة الدينية، دلال جاسم الرشيدي رئيسة للجنة الطلابية ورئيسة للجنة التنسيق والمتابعة.