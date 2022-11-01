شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المنتدى الحضري الأول للكويت، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن.



وشارك الصندوق الكويتي في الفعالية، التي أقيمت بجمعية الخريجين الكويتية تحت شعار «شركاء في التنمية الحضرية المستدامة»، من خلال جناح خاص عرض فيه للمشاركين والحضور جهوده وإنجازاته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدن الكويت.



كما شارك الصندوق في إحدى الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المنتدى بمحاضرة تحت عنوان «دور الصندوق الكويتي في التنمية الحضرية»، والتي ألقاها مراقب إدارة العمليات لشؤون غرب أفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي، حيث تطرق الفيلكاوي لمساهمات الصندوق المحلية لدعم القضية الإسكانية عبر الاتفاق في عام 2002، مع بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) على إصدار البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2% سنويا لمدة 20 عاما. ويشكل المبلغ نحو 25% من رأسمال الصندوق. وفي عام 2022، تم تجديد هذه الاتفاقية بنفس الشروط السابقة.



وأضاف الفيلكاوي أن الصندوق قام مؤخرا بتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت التي تقع تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وفي دعم جهود التنمية داخل الكويت من خلال تقليل الآثار الصحية والاقتصادية السلبية للعواصف الرملية.