أكد سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الاثنين أن زيارة ممثل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي للمشاركة بفعاليات افتتاح معرض «سوفكس 2022» تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.



ورأى السفير الديحاني، في تصريح لـ «كونا»، أن العلاقات بين البلدين نموذج مختلف بفضل التوجيهات السامية من مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ورعاه وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وقال: ان المشاركة الكويتية عن طريق ممثل سمو رئيس الوزراء في فعاليات المعرض المقام برعاية العاهل الأردني وعلى رأس وفد كويتي كبير تؤكد أهمية هذه الفعالية ومدى الاهتمام الدولي بهذا النشاط.



وكان ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قد وصل في وقت سابق اليوم الى مدينة العقبة الاردنية للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الـ 13 من معرض «سوفكس 2022».