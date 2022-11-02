أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي أن الكويت توفر الحماية القانونية لجميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها.



جاء ذلك على هامش اجتماعه مع القائم بأعمال شؤون السفارة الفلبينية في الكويت الهوسيه اكابريرا والوفد المرافق له.



ولفت العازمي إلى حرص الطرفين على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الفلبينية ومناقشة بعض القضايا التي تخصها، متمنيا أن تكون نسبة العمالة الفلبينية بالكويت في ازدياد، مؤكدا أن الجمهورية الفلبينية مستعدة لمنح الكويت المزيد من الأيدي العاملة والتسهيلات وكل ما يتعلق بهذا الشأن وفتح المجال لاستقبالهم، مشددا على ضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الفلبينية في القطاعين الأهلي والمنزلي.



وأشاد بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات والحرص على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائما.



حضر اللقاء كل من مدير إدارة العمالة المنزلية ناصر الموسوي، ومراقب إدارة علاقات العمل علي الدلماني وباحث العلوم السياسية خالد الصباح بالإضافة الى المترجم أحمد الزيد، ومن الجانب الفلبيني نائب القنصل جوزيل موستاجو، والقائم بأعمال الملحق العمالي كاثرين أ.دولادول، وضابط الرعاية من سفارة الفلبين جينيف سي أغيلار اردينتي.