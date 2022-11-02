ماجد الجارد: القضية الإسكانية تشكّل هاجساً لآلاف المواطنين.. ونأمل تعاون السلطتين لحلّها



عبدالكريم أحمد



نظّم الشاعر والأديب ماجد الجارد ندوة «آخر المستجدات في القضية الإسكانية» تحدث فيها الناطق الرسمي للحملة الشعبية «متى نسكن» د.يوسف الجارد، وذلك في ديوان بدر الجارد في منطقة العقيلة وبحضور عدد من المتهمين وأبناء المنطقة يتقدمهم النائب ماجد المطيري.



وكشف د. يوسف الجارد خلال حديثه عن القضية الإسكانية، أن عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى 94 ألف طلب، ورأى أن ذلك يؤكد وجود خلل بالخطة الموضوعة من الحكومة لحل القضية، غير أنه أبدى تفاؤلا مع وجود عهد وحكومة ومجلس جدد.



وقال: «إن السكن يعتبر الأمن الاجتماعي الأسري لكل أسرة في الكويت، إلا أننا لاحظنا للأسف أن القضية الإسكانية لم تأخذ الاهتمام خلال السنوات الماضية، فهناك الكثير من الآباء والأبناء والنساء يبحثون عن سكن، وبعضهم لا يستطيع الانتظار لسنوات مقبلة خاصة أصحاب الطلبات القديمة».



ورأى الجارد أن التعامل مع القضية الإسكانية والطلبات الإسكانية كان يحدث سابقا وفق «مزاجية» مسؤولين سابقين، مطالبا الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بوضع خطة وبرنامج زمني للتعامل مع هذه القضية بشكل منظم، داعيا إلى التعاون والتنسيق لتحقيق مطالب أهل الطلبات.



بدوره، تمنى الشاعر ماجد الجارد تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل حل المشكلة الإسكانية خلال الفترة القادمة، مبينا أن هناك الآلاف من المواطنين يعانون من عدم توافر السكن ويجعلهم يتكبدون أعباء الإيجارات الشهرية المرتفعة، ما يشكل هاجسا كبيرا لهم.