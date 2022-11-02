الخالد: نثمّن قرارات مجلس الوزراء بإطلاق حملة وطنية للتصدي

المطيري: المبادرة تستهدف التوعية المجتمعية لتنشئة جيل واعٍ



ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد قرار مجلس الوزراء بتكليف جهات الاختصاص بإطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة، وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر أفضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية، مشيرا إلى أن محافظة الأحمدي استشعرت خطورة آفة المخدرات وأهمية الوقاية منها وبادرت إلى تبني مبادرة تسهم من خلالها وتتناغم مع الجهود الحكومية المركزية للتصدي والمكافحة لها من خلال حملة توعوية ارشادية موسعة بعنوان «واعي» تقدم بها عدد من الناشطين مجتمعيا من أبناء المحافظة وحظيت بالترحيب والرعاية والدعم من قبل المحافظ والمحافظة، كاشفا عن أن الحملة التي تنطلق اليوم تستهدف طلبة مدارس الأحمدي بمختلف المراحل التعليمية وتستمر على مدار العام الدراسي.



وفي هذا السياق، اجتمع المحافظ في ديوان عام المحافظة امس مع فريق عمل المبادرة الذي يضم القائمين على الحملة للوقوف على الاستعدادات النهائية للحملة التي ستقام بالتنسيق والتعاون مع منطقة الأحمدي التعليمية والمدارس التي تغطيها على امتداد مناطق المحافظة والتي ستنطلق من مدرسة صفية بنت عبد المطلب بنات بمنطقة المنقف.



من جهته، أعرب عضو فريق المبادرة د.نواف المطيري عن التقدير باسمه وزميليه محمد العازمي ود.هادي الدوسري، لمحافظ الأحمدي على تفهمه ودعمه اللامحدود لمختلف الأفكار والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والوعي لمختلف قطاعات العمل والإنتاج في محافظة الأحمدي، مستعرضا أهداف المبادرة وبرنامجها الزمني والمحتوى الذي تشتمل عليه، مشيرا الى ان المبادرة تستهدف التوعية المجتمعية لتنشئة جيل واع بمخاطر تلك الآفة التي بدأت تنتشر في أروقة المدارس بما يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا.



وقال عضو المبادرة محمد العازمي ان المبادرة تضم نخبة من المتحدثين المؤثرين في المجتمع من قانونيين وتربويين وشيوخ دين، ومن جمعية بشائر الخير وإدارة مكافحة المخدرات، لتوعية أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، آملا تحقيق الهدف المنشود منها وتحويل تلك النصائح والمعلومات الى معتقد وسلوك ايجابي في المجتمع.