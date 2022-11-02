مفرح الشمري



فوز المتخصصة في تصميم الديكور والأزياء بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.ابتسام الحمادي بجائزة أفضل أزياء عن مسرحية «طاهرة» التي قدمتها فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان الكويت المسرحي الذي انتهت دورته الـ 22 قبل الأيام، هو فوز مستحق وفوز متوقع؛ لأنها تحول المكتوب على الورق إلى تصميم واقعي، يساعد الممثلين على أن يكونوا أكثر اقترابا من الشخصيات التي يجسدونها، وهذا الأمر نلاحظه في اغلب اعمالها سواء في المسرح او التلفزيون وتحقق من خلاله الجوائز؛ لأنها تهتم بأدق التفاصيل البسيطة حتى تصل تلك الأزياء التي تصممها الى عقل المشاهد، الأمر الذي اطلق عليها جمهور المسرح والتلفزيون لقب «صائدة الجوائز».



ألف مبروك د.ابتسام الحمادي والقادم أجمل بإذن الله.