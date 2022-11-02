عبدالحميد الخطيب



أعرب المخرج الكويتي زياد الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» عن سعادته باختيار فيلمه السينمائي الجديد «شيابني هني» للمنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية التي ستنطلق أعمالها في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 10 من الشهر نفسه في مدينة جدة بالسعودية.

وقال: الفيلم إنتاج كويتي - سعودي، ورشح من قبل إدارة المهرجان للمنافسة على جائزة الجمهور، وسيكون العرض الأول له عالميا في هذا الحدث السينمائي الأهم اليوم في الشرق الأوسط، والملتقي الفني الذي يقام بمواصفات دولية عالية المستوى على صعيد الإعداد والتنظيم والاختيارات السينمائية.



وتابع الحسيني: الفيلم حصيلة عدة سنوات من العمل المتواصل والكتابة والتصوير بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، وأيضا العمليات الفنية التي تمت بين الكويت وأميركا وفرنسا، وسيحظى رواد المهرجان بفرصة مشاهدته ضمن عروض السجادة الحمراء، والتي تضم باقة من أحدث وأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية.