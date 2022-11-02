أسامة دياب



التقت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي أول من أمس سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلين في الكويت، وذلك بهدف تقديم إيجاز عن المناقشات التي أجرتها مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس الأمة الكويتي بمن في ذلك رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ووزيرة الأشغال والكهرباء والماء د.أماني بوقماز، بالإضافة الى نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير وليد الخبيزي.



وأطلعت ايفا كايلي السفراء على مناقشاتها في الكويت والمتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعاون بين الشعوب وتحول الطاقة والبحث والابتكار والتنوع الاقتصادي والاستثمار والتعليم وتلك المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الإنسان، بالإضافة الى الموضوعات التي تهم مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في الكويت.



وتناولت مع سفراء الاتحاد الأوروبي آخر التطورات حول الإعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين والتي كانت من الموضوعات الرئيسية في المناقشات التي أجرتها مع المسؤولين، مؤكدة ان ملف الإعفاء من التأشيرة والموجود في البرلمان الأوروبي على المسار الصحيح وعندما ينتهي البرلمان من التصويت عليه يجب على مجلس أوروبا الموافقة عليه، وذلك طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.



وتابعت: لو تم تبني الإعفاء من تأشيرة الشنغن للكويتيين من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، فسوف تقوم المفوضية الأوروبية بالبدء بالمفاوضات مع الجانب الكويتي للتحقق من وجود معاملة بالمثل بشكل كامل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، حيث سوف يتم تطبيق الإعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين عندما تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ.