أسامة دياب



أعرب القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى البلاد فرانك نيومان عن سعادته باستضافة العرض الترويجي السياحي لبلاده بمشاركة فنادق ومنتجعات، لافتا إلى أن الشعب الكويتي يعرف ألمانيا جيدا وهي من الوجهات المفضلة لديهم في كل صيف.



وأضاف نيومان في تصريحات للصحافيين على هامش العرض الترويجي السياحي الذي أقيم في مقر إقامة السفير الألماني مساء امس الأول، ان وجود هذا الوفد المشارك في العرض يأتي لتعريف المزيد من السياح بما تزخر به بلاده من إمكانات سياحية مميزة، مبينا أن ألمانيا لديها العديد من الوجهات السياحية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، مشيرا الى أن الاستدامة هي المستقبل في كل شيء حتى في السفر، لافتا إلى انهم يدعون السياح للتوجه نحو تحقيق أهدافها عبر التوفير في الطاقة والحفاظ على المسطحات الخضراء. وأكد أن بلاده تدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن، لتسهيل عملية سفرهم مما ينعش صناعة السياحة في أوروبا ونتمنى حدوث ذلك قريبا، مبينا أن مدة إصدار التأشيرة للكويتيين تستغرق نحو 3 أيام ونسهل الإجراءات لأصدقائنا.



بدورها، أعربت المديرة في المكتب الوطني الألماني للسياحة والمسؤولة عن التسويق والمبيعات في منطقة الخليج يامينا سوفو عن سعادتها للعودة بعد انقطاع 3 سنوات مع 10 من الشركات الألمانية لإقامة هذا المعرض السياحي في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنهم انطلقوا منذ يوم الأحد في جولة تستمر 5 أيام في 5 دول خليجية، وكانت الكويت محطتهم الثانية بعد الدوحة.



وأضافت سوفو: تأتي جولتنا لكي نتعرف على المشاكل التي يواجهها شركاؤنا المحليون ولنستطيع حلها، وللبحث عن فرص جديدة للعمل مع الفنادق وشركات السياحة والسفر.



وعن أرقام حجوزات الغرف، قالت: في أغسطس هذا العام، كان لدينا حجوزات لنحو 210 غرف فندقية مشغولة من قبل سياح خليجيين ومن يناير إلى يونيو تجاوزت مبيعاتنا نسبة 30% أكثر من المدة نفسها العام الماضي، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون من أقوى الأسواق لدينا، نظرا لتمتع مواطني هذه الدول بحصانة كاملة فيما يتعلق بفيروس كورونا.