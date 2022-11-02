قال تقرير شركة كامكو إنفست ان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ظل مختلطا خلال أكتوبر الماضي، وذلك في ظل تراجع الأسواق المالية في سلطنة عمان وقطر والبحرين ودبي بينما سجلت بقية البورصات مكاسب شهرية.

وأشار التقرير الى انه بصفة عامة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.8%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 761.9 نقطة، في ظل تذبذب التداولات وتسجيل مكاسب خلال الأسبوعين الأول والثالث، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاضات خلال الأسابيع الأخرى من الشهر.



وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى معدل نمو على أساس شهري بنسبة 6.8% خلال شهر أكتوبر 2022، تبعه مؤشر بورصتي الكويت والسعودية بنمو بلغت نسبته 3% و2.3%، على التوالي.



أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز موقعه الريادي على مستوى المنطقة بارتفاعه بنسبة 22.7%، تبعه كل من بورصتي قطر وعمان بمكاسب بلغت نسبتها 6.8% و5.7%، على التوالي.



وعادت المؤشرات القياسية الكويتية مرة أخرى لتسجيل نمو في أكتوبر 2022 بالانسجام مع الاتجاهات التي شهدتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت المكاسب التي تحققت خلال الشهر مدفوعة بصفة رئيسية بأداء الأسهم الكبرى، فيما يعكس تسجيلها لأرباح ربع سنوية قوية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022، خاصة قطاع البنوك.



وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 3.0% متفوقين بذلك على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي سجل مكاسب بنسبة 2.8%. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أقل مكاسب شهرية بنسبة 2.5%.



وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة الكويتية في أكتوبر 2022 في تعزيز مكاسب البورصة منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، لتحتل بذلك المركز الرابع على قائمة أفضل الأسواق الخليجية أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 3.9%.