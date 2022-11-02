تجاوزت قيمة جائزة اليانصيب «باوربول» بعد سحب يوم عيد الهالوين، 1.2 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أعلى الجوائز التي تقدمها إحدى شركات اليانصيب الأميركية الكبرى.



وبحسب مسؤولي اليانصيب، فإنه إذا فاز أحد في سحب جائزة «باوربول» مساء اليوم الأربعاء فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية قيمتها 596.7 مليون دولار أو تسلم دفعات سنوية بملايين الدولارات مقسمة على مدى 29 عاما.



وتحتل الجائزة المركز الثاني بعد أكبر جائزة في تاريخ اللعبة والتي قدمت عام 2016 بقيمة 1.585 مليار دولار، وقسمت بين ثلاثة محظوظين من حاملي البطاقات من ولايات كاليفورنيا وتينيسي وفلوريدا.