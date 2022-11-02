قتل عضو فرقة «ميغوس» مغني الراب الأميركي تيكوف البالغ 28 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار صباح أمس الثلاثاء في ناد للبولينغ في هيوستن بولاية تكساس، على ما أفاد موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير.



وكان تيكوف (واسمه الأصلي كيرسنيك كاري بول) يسهر برفقة أحد أعضاء فرقته عندما تلقت الشرطة قرابة الثانية والنصف فجرا بلاغا عن إطلاق نار في ناد للبولينغ وبمقتل شخص، وفقا لموقع «تي إم زي». وأصيب شخصان آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى.



وعرض موقع «تي إم زي» لقطات شاشة لمسرح الجريمة تظهر فيها جثة ملقاة على الأرض وقد تحلق حولها عدد من الأشخاص.



وكان تيكوف المولود في 18 يونيو 1994 عضوا في فرقة «ميغوس» للراب مع عمه كوافو وابن عمه أوفسيت المتزوج راهنا من مغنية الراب الأميركية كاردي بي.



وبرزت فرقة «ميغوس» المتحدرة من أتلانتا عام 2013 بأغنيتها «فيرساتشي» التي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك.