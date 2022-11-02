أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف أهمية القمة العربية لتعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية.



وأعرب د.الحجرف، على هامش مشاركته في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلعه إلى أن تمثل القمة انطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار والعمل العربي الجماعي المشترك والتعاون في المجالات كافة، خاصة في مجالات التعافي من آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في شؤون الدول العربية والدفاع عن مصالحها ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وثمن الجهود التي بذلتها الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتحضير والإعداد لانعقاد القمة، راجيا لأعمالها أن تحقق الآمال والطموحات بما يعزز التضامن العربي.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن اجتماعات القمة العربية تسير في الإطار المرسوم لها كقمة لـ «لم الشمل العربي»، وقال: إن الجزائر ستعمل على تحقيق هذا الهدف طيلة رئاستها للقمة العربية وليس فقط خلال يومي انعقاد القمة، مشددا على أنه تم من خلال الحوار الوصول إلى مخرجات إيجابية وتوافقية للقضايا المطروحة على قمة الجزائر.